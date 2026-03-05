El mexicano Carlos Ortiz, primer líder en el torneo de Hong Kong de LIV

Ortiz, de 34 años y 183 del mundo en el ránking mundial, tuvo un gran rendimiento en la segunda parte del recorrido, para hacer un total de 60 golpes en el Hong Kong Golf Club, en el distrito de Fanling.

El mexicano, olímpico en Tokio 2020 y París 2024, llegó al hoyo 9 alejado de la cabeza, con un ‘bogey’ y tres ‘birdies’, pero a partir del décimo, con un ‘putt’ larguísimo embocado, aceleró y sumó otros seis golpes bajo par y un ‘eagle’ en el 13.

Su -10 le permite soñar con su segundo título en LIV después del que conquistó en Houston en junio de 2024.

Burmester, subcampeón en Hong Kong el pasado año, acabó a dos golpes de Ortiz, mientras que con -7 se situó un cuarteto encabezado por el español Sergio García, quien defiende el título.

Además de Ortiz, los otros tres integrantes del equipo latinoamericano Torque protagonizaron una buena ronda.

El colombiano Sebastián Muñoz acabó con -5 y el chileno Joaquín Niemann, con -4, mientras que el mexicano Abraham Ancer estuvo algo más desacertado y acabó con -2.

Tras sus críticas al DP World Tour por el acuerdo para saldar las multas pendientes por su militancia en LIV y mantener la tarjeta del circuito europeo, el español Jon Rahm estuvo irregular y acabó empatado con Niemann con -4.

Aunque rozó el ‘eagle’ en el hoyo 17, el exnúmero uno del mundo se mostró descontento con su juego, que le llevó hasta la decimosexta plaza en la clasificación.

Uno de los alicientes en el estreno del torneo de Hong Kong era ver al estadounidense Anthony Kim después de su épica victoria en Adelaida (Australia) el pasado 15 de febrero, la primera desde 2010 y después de doce años alejado del golf por sus adicciones al alcohol y las drogas.

Kim, de 40 años, empezó de forma fulgurante con cuatro ‘birdies’ en los primeros cinco hoyos, pero a partir de ahí, no logró mantener el ritmo y acabó la ronda con -3.

Entre las imágenes que dejó la primera vuelta estuvo el primer hoyo en uno de la temporada de LIV que protagonizó el francés Victor Perez en el segundo tramo.