Polideportivo
05 de marzo de 2026 - 10:40

El snowboarder Cardani pierde el conocimiento tras una caída durante un entrenamiento

Imagen sin descripción

Roma, 5 mar (EFE).- El snowboarder italiano Riccardo Cardani perdió este jueves durante casi un minuto el conocimiento tras sufrir una grave caída en el entrenamiento de esta jornada, preparatoria para su participación en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026.

Por EFE

El deportista italiano, según reportaron los medios locales, sufrió la rotura del casco durante el accidente y el impacto le hizo perder el conocimiento durante unos 45 segundos.

Rápidamente fue trasladado a un hospital junto a integrantes del Comité Paralímpico Italiano para, según las mencionadas fuentes, someterse a un TAC, lo que compromete su participación en el evento deportivo.

Las primeras pruebas de clasificación están previstas para el próximo sábado 7 de marzo, un día después de la ceremonia de apertura que se celebrará en el Arena de Verona.

Cardani, nacido en 1992, perdió su brazo derecho a los 17 años en un accidente de moto.