El snowboarder Cardani pierde el conocimiento tras una caída durante un entrenamiento

El deportista italiano, según reportaron los medios locales, sufrió la rotura del casco durante el accidente y el impacto le hizo perder el conocimiento durante unos 45 segundos.

Rápidamente fue trasladado a un hospital junto a integrantes del Comité Paralímpico Italiano para, según las mencionadas fuentes, someterse a un TAC, lo que compromete su participación en el evento deportivo.

Las primeras pruebas de clasificación están previstas para el próximo sábado 7 de marzo, un día después de la ceremonia de apertura que se celebrará en el Arena de Verona.

Cardani, nacido en 1992, perdió su brazo derecho a los 17 años en un accidente de moto.