Jueves, 5 de marzo de 2026

Redacción deportes. El mexicano Arly Velasquez, el argentino Enrique Plantey, el chileno Nicolás Bisquerrt, la española Audrey Pacual, la alemana Anna-Lena Forster, el italiano Giacomo Bertagnolli y el brasileño Cristian Ribera son algunas de las estrellas que, con su talento y capacidad de superación, buscan brillar en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, que se inauguran este viernes. Por David Ramiro, enviado especial

Redacción Deportes. La serie de partidos de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de América de fútbol se completa este jueves con el partido entre el Juventud uruguayo y el Independiente de Medellín colombiano.

Redacción Deportes. Los partidos de ida de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana se completan este jueves con el duelo uruguayo Boston River-Racing Montevideo, el paraguayo Nacional Asunción-Recoleta, el colombiano América de Cali-Atlético Bucaramanga, el peruano Cienciano-Melgar y el ecuatoriano Orense-Macará.

La Paz - La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra la de Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca. por Gina Baldivieso

Redacción deportes. El Celta y el Real Madrid ultiman su puesta a punto para el primer partido de la vigésima séptima jornada, en el que el cuadro de Álvaro Arbeloa, plagado por las bajas, está obligado a reencontrarse con el triunfo después del mazazo de la derrota ante el Getafe, si no quiere despedirse prácticamente de sus opciones al título.

-- Euroliga. 30ª jornada: Valencia Basket-Zalgiris Kaunas (FOTO) (19:30 GMT), Emporio Armani Milan-Barça (19:30) y Real Madrid-Virtus Bolonia (FOTO) (19:45).

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al Inter de Miami de Lionel Messi como campeón de la anterior temporada de la liga MLS. (22.00) (FOTO) (VÏDEO)

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 27ª jornada.

- Liga inglesa (jornada 29): Tottenham-Crystal Palace (20:00).

- Copa Francia (cuartos de final): Lyon-Lens (20:10)

- Proclamación de candidatos del FC Barcelona tras la verificación de los apoyos recibidos por Joan Laporta, Víctor Font y Marc Ciria, los únicos que en principio han logrado las firmas necesarias. (10.00)

- Copa Libertadores. 3ª fase, ida: Juventud (Uru)-Independiente de Medellín (Col) (00.30).

- Copa Sudamericana. Preliminar, ida: Boston River (Uru)-Racing Montevideo (Uru) y Nacional Asunción (Par)-Recoleta (Par) (22.00), América de Cali (Col)-Atl. Bucaramanga (Col) y Cienciano (Per)-Melgar (Per) (00.30) y Orense (Ecu)-Macará (Ecu) (02.00).

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

- Partidos de curling en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina, que se inauguran el viernes. Información de David Ramiro, enviado especial.

. Estrellas internacionales de los Juegos de invierno.. Información de David Ramiro, enviado especial

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

