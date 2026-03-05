Pogacar recorre tramos de tierra de la Strade Bianche y visita un hito en su honor

La organización reconoce así a Tadej Pogacar por sus tres victorias en la Strade Bianche. El esloveno se hizo una foto en el pequeño monumento de piedra que marca el inicio del sector junto a su compañero, también tres veces ganador, Fabian Cancellara.

"Estoy emocionado por volver a concentrarme en mí mismo y finalmente competir", dijo Pogačar, listo para debutar esta temporada como líder de un UAE que también contará con la baza del mexicano Isaac del Toro.

El doble campeón mundial señaló que ha trabajado "muy duro" para volver en su mejor versión.

"Espero lo mejor. Estoy contento de reiniciar la temporada, estar de vuelta con el equipo y volver a competir. Espero estar listo. Vamos a divertirnos. Entrené mucho durante el invierno para

"Estaba muy bien en casa y también estuve en algunas concentraciones. El tiempo pasó rápido en el invierno, siempre se me hace corto", destacó.