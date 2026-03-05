Sheinbaum lanza concurso para elegir a joven que la representará en apertura del Mundial

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el certamen llevará por nombre ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’ y que el premio será un boleto para asistir al acto inaugural.

“El concurso se llama ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’. ¿Con qué boleto? Con el boleto de la presidenta. Es este boleto. El 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración. Mientras una joven me va a representar en la inauguración”, afirmó.

La mandataria mexicana explicó que la decisión busca dar protagonismo a las jóvenes futbolistas del país.

“Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración. Muy poca gente. Entonces, yo lo voy a ver aquí con el pueblo. Y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”, aseguró.

El concurso estará dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deberán enviar un video y demostrar su habilidad realizando dominadas con el balón durante un minuto.

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio y enfrentará en el legendario Estado Azteca de la capital mexicana a las selecciones de México y Sudáfrica.

El jurado estará integrado por figuras destacadas del fútbol y del periodismo deportivo en México. Entre ellas se encuentra la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien en 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir como árbitra central un partido de la Liga MX varonil y ha sido reconocida entre las mejores árbitras del mundo.

También participará la futbolista mexicana Charlyn Corral, ganadora del Premio Nacional del Deporte 2024 y máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil, y lo completa la periodista deportiva Gabriela Fernández, pionera en la narración de partidos de fútbol en televisión nacional.

Sheinbaum destacó que la iniciativa también busca impulsar la igualdad en el deporte y dar visibilidad al fútbol femenino.

“Recuerden que el fútbol durante muchos años se pensaba que era para hombres”, dijo la mandataria, quien añadió que, aunque la situación ha cambiado, todavía existen desigualdades en el reconocimiento y las condiciones para las jugadoras.

