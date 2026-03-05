Viernes, 6 de marzo de 2026

. Además, previas de los partidos del sábado: Osasuna-Mallorca, Levante-Girona, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Athletic-Barcelona.

Vitoria. El Kosner Baskonia, reciente ganador de la Copa del Rey, recibe al París Basketball con el objetivo de revertir su mala situación en la Euroliga y cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas en un torneo que este viernes completa su trigésima jornada.

Redacción Deportes. Comienza de manera oficial la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

Redacción Deportes. El Verona Arena acoge este viernes desde las 20.00 la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se disputan hasta el domingo 15 de marzo. Además, siguen los torneos de curling en silla de ruedas. Por David Ramiro, enviado especial

Ciudad de México. A unos meses del Mundial de Fútbol 2026, las jugadoras mexicanas de la Copa del Mundo 71 hablan con EFE sobre cómo este momento marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino en el marco del 8M.

La Paz.- La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra la de Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca. Por Gina Baldivieso

- Reunión de Berlín, de la Categoría Plata de World Athletics.

- Entrenamientos libres 1 (01:30 a 02:30) y 2 (05:00 a 06:00 GMT) del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

- IndyCar Series. Segunda carrera: Good Ranchers 250, en Avondale, Arizona (EEUU). Sesión de clasificación.

- Euroliga. 30ª jornada (FOTO): Kosner Baskonia-París (20:30). (FOTO)

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega hasta el 17 de marzo en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan).

- Previas de la Strade Bianche masculina y femenina

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Val di Fassa (Italia) (10.30).

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Celta-Real Madrid (21.00).

. Previas de los partidos Osasuna-Mallorca, Levante-Girona, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Athletic-Barcelona.

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 10.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 12.00.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento en la ciudad deportiva (10.30) y rueda de prensa de Diego Simeone.

- Copa Inglaterra (quinta ronda): Wolverhampton-Liverpool (20:00).

- Liga alemana (jornada 25): Bayern-Borussia Moenchengladbach (19:30).

- Liga francesa (jornada 25): PSG-Mónaco (19:45)

- Liga italiana (jornada 28): Nápoles-Torino (19.45)

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

- Mundial de X-Trial, en Chalon-sur-Saone (Francia), donde el español Toni Bou puede conseguir su 39 título mundial.

- Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina, que se disputan hasta el domingo 15. Además, siguen los torneos de curling en silla de ruedas. Información de David Ramiro, enviado especial.

- Seis Naciones. 4ª jornada: Irlanda-Gales (21.10).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

