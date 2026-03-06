Amanda Serrano asegura que romper el récord femenino de nocauts es su "próximo objetivo"

"Ahora mismo mi próximo objetivo es romper el récord de nocauts que Christy Martin ha tenido en los últimos veinte años. Me encantaría pelear cualquier boxeadora", explicó la legendaria púgil, de 37 años, en una rueda de prensa organizada por Most Valuable Promotions (MVP) en el Madison Square Garden de Nueva York.

El récord de más nocáuts en la historia del boxeo femenino lo posee la estadounidense Christy Martin (49-7-3, 32 KOs), quien compitió entre 1989 y 2012. Martin, de 57 años, ganó el título de peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo en 2009.

Amanda Serrano (48-4-1, 31 KOs) defendió con éxito sus títulos de peso pluma de AMB y WBO en su último combate el pasado 3 de enero en Puerto Rico al derrotar por decisión unánime a la mexico-estadounidense Reina Téllez.

Sin embargo, el último nocaut de la púgil boricua data de julio de 2024, ante Stevie Morgan.

Serrano, única boxeadora con títulos mundiales en 7 pesos que comparte récord en categoría masculina con Manny Pacquiao, no desveló aún su siguiente combate.

Preguntada también por si le queda alguna pelea en especial por disputar, destacó que ya ha disputado sus "combates soñados": los tres combates contra la irlandesa Katie Taylor en peso superligero, la categoría principal de Taylor.

La puertorriqueña, fuera del peso pluma en el que está invicta y es la máxima dominadora, perdió en esos tres contra Taylor, aunque los combates supusieron romper varias barreras para la promoción global del boxeo femenino.

La pelea de 2024 entre ambas se convirtió en el evento de deporte profesional femenino más visto en la historia de los Estados Unidos, con 74 millones de visualizaciones.

En la rueda de prensa que protagonizó hoy Amanda Serrano junto a otras ocho boxeadoras de MVP, la principal promotora de boxeo femenino del mundo anunció un acuerdo "histórico" con ESPN para que la mayor plataforma de contenidos deportivos en EE. UU. retransmita los combates femeninos de MVP hasta 2028.

Asimismo, MVP divulgó sus próximos tres eventos: Caroline Dubois contra Terri Harper el 5 de abril en Londres, Alycia Baumgardner contra Bo Mi Re Shin el 17 de abril en el teatro Infosys del Madison Square Garden de Nueva York y Stephanie Han contra Holly Holm el 30 de mayo en El Paso (Texas).