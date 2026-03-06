El Comité Olímpico de Irán reclama al COI sanciones contra Estados Unidos e Israel

La carta pide una investigación sobre las "violaciones graves de la Tregua Olímpica y actos de agresión" a la comunidad y las instalaciones deportivas de Irán e insta a las autoridades deportivas mundiales a actuar conforme a los principios de paz, dignidad humana y protección de los atletas consagrados en la Carta Olímpica.

Dirigida al director de relaciones de los Comités Olímpicos Nacionales (NOC) del COI, James Macleod, y al director general del Consejo Olímpico de Asia, Husain Al‑Musallam, también insta a exigir responsabilidades tanto a Estados Unidos como a Israel por los ataques que han devastado a los atletas e instituciones deportivas iraníes.

La carta señala que los ataques, que empezaron el pasado 28 de febrero, ocurrieron durante el periodo de la Tregua Olímpica y alude a pérdidas humanas como el líder de Irán y numerosos civiles, incluidas 165 víctimas en el bombardeo de una escuela primaria de niñas en Minab.

También se refiere al ataque a un pabellón deportivo en el sur de Irán, en el que murieron 20 adolescentes jugadoras de voleibol que entrenaban en ese momento y a las muertes del luchador Mehdi Abdollahnejad y el jefe de la Comisión de Ética del propio Comité Olímpico de Irán.

La carta destaca que la Carta Olímpica respalda explícitamente la protección de la dignidad humana y la promoción de la paz a través del deporte y considera una violación de estos principios el asesinato y los ataques a los atletas durante la misma.

El COI hizo esta semana un llamamientos a los estados miembros de Naciones Unidas para que apoyen a los atletas clasificados para los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, que se inauguran este viernes, y que se pudieran ver afectados por los recientes conflictos en sus viajes para la competición. EFE.