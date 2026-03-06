Pogacar, reaparece el rey de la tierra en la Strade Bianche

En un recorrido de 202 km con salida y meta en Siena, que incluye 64 km por caminos de grava en 14 sectores, el centro de las miradas apunta al campeón del mundo y cuádruple ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, quien no compite desde Il Lombardía, en octubre de 2025. El regreso del rey puede suponer su cuarta victoria en la tierra toscana, y ese es su objetivo.

Pogacar será el líder de un UAE que contará con una escuadra de lujo, ya que junto al esloveno formarán el campeón mexicano Isaac del Toro, reciente ganador del Tour de los Emiratos, y el joven suizo Jan Christen, entre otros. Las victorias del esloveno, y su enorme clase, le avalan en el pronóstico.

La oposición será fuerte, empezando por el británico Thomas Pidcock, líder de Pinarello Q36.5, corredor que se desenvuelve de maravilla por caminos de tierra por su técnica heredada del ciclocross y la BTT. Será el rival a batir, pero el Visma llega con un potente equipo que incluye a Van Aert, ganador en 2020 en Siena y al estadounidense Matteo Jorgenson.

Se une a la lista de candidatos por méritos recientes el joven nfrancés de 19 años Paul Seixas (Decathlon), ganador con exhibición en la Faun Ardeche y segundo en la Vuelta al Algarve, así como su compatriota Romain Gregoire (Groupama), ganador de la Faun Drôme y segundo en Laigueglia.

La lista se puede ampliar con otros corredores como Ben Healy, referencia ofensiva del EF Education, hombres del Ineos como el colombiano Egan Bernal y Thymen Arensman. También optarán a altas posiciones hombres como Mohoric y Pello Bilbao (Bahrain), el delfín en ciclocross del ausente Van der Poel, el neerlandés Tibor del Grosso (Alpecin), el belga Gianni Vermeesch (Red Bull Bora) y el siempre combativo francés Julian Alaphilippe.

En cuanto a la presencia española, Movistar acudirá con Roger Adrià como jefe de filas. El catalán estará arropado por Albert Torres, Diego Pescador, Pavel Novak, Filip Maciejuk, Manlio Moro y Gonzálo Serrano.

El recorrido de la presente edición consta de 202 km, por lo que recorta 13 km el de la temporada anterior. Será una edición dura con 3.530 metros de desnivel. El pelotón deberá superar 64,2 kilómetros de grava, 20 menos que el año pasado, repartidos en 14 sectores, 2 menos que en 2025, desde apenas 590 metros hasta 11,8 km repartidos en un constante sube y baja por todo el recorrido.

Se trata de una carrera de eliminación, de desgaste, donde es vital la colocación y el sentido táctico. La ruta arranca por carreteras onduladas y antes de la mitad del recorrido llega el primer gran escollo, el sector de Lucignano d’Asso, el quinto y el más largo del día, aún a 127 km de meta.

La parte decisiva podría comenzar en el Monte Sante Marie, con 1 km al 10,5 por ciento. En este punto Tadej Pogacar marcó diferencias en años anteriores. Después llegarán Colle Pinzuto y Le Tolfe, a 12 km de meta, un sector en forma de U con una dura rampa de grava. Será la última del recorrido, donde la carrera desvelará quiénes son los candidatos al triunfo.

Los últimos 12 km serán exigentes, ya que la carretera sube o baja de manera constante antes del ascenso final. Si llega un grupo a ese punto las calles de Siena decidirán en su icónica Via Santa Caterina. La rampa decisiva alcanza un 16,5 por ciento de desnivel en su punto más duro (700 metros al 9% de media) y las últimas curvas, en pleno corazón de Siena, serán el escenario para decidir quien se lleva la gloria en la famosa Piazza del Campo.