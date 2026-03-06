Sabadell, a rematar el pase; Terrassa, obligado a remontar; el CN Barcelona busca la gesta

El Sabadell es el que tiene el objetivo mejor encarrilado. Todo tras un partido de ida en el que el equipo que dirige Quim Colet no dejó tiempo para lamentaciones tras el varapalo de su eliminación en la Liga de Campeones y, desde una defensa asfixiante que neutralizó por completo las superioridades numéricas del cuadro balcánico (1/12), cimentó su triunfo.

Comandado por Sergi Cabanas, máximo goleador con tres tantos, el conjunto vallesano apagó cualquier esperanza visitante de salir vivo de la ida con un último parcial de 4-1 que dibujó esos ocho goles de diferencia (11-3) que deberá defender en tierras serbias.

La renta es muy valiosa, pero el Sabadell no se puede confiar este sábado (19:00 CET) si quiere avanzar con paso firme en su competición fetiche, en la que ya conquistó el título en 2022 y en la que en las dos últimas temporadas ha alcanzado las semifinales.

Quien también quiere acompañarle es su vecino vallesano, el Terrassa. El equipo que dirige Sergi Mora, que ya ha mejorado notablemente su rendimiento respecto a la pasada temporada, en la que cayó a las primeras de cambio en una fase de grupos en la que no logró puntuar, tiene ahora una oportunidad única para plantarse en los cuartos de final.

Y es que el conjunto egarense, que estuvo a merced del Oradea durante gran parte del partido, azotado por el huracán Petar Velkic, autor de siete tantos para los locales, reaccionó en el tramo final.

Cuando restaba un minuto para el final y el marcador reflejaba un 14-11, el orgullo egarense salió a relucir: Gerard Cuacos y Òscar Blasco, con dos goles consecutivos, redujeron la diferencia hasta el 14-13 definitivo.

La eliminatoria se decidirá en el Área Olímpica (18:00 CET), que deberá ejercer de jugador número ocho para empujar a los suyos hacia la remontada ante el conjunto rumano. Los cálculos son sencillos: una victoria por dos o más goles otorgará al Terrassa el pasaporte para colarse entre los ocho mejores.

Quien lo tiene más complicado, aunque nada es imposible, es el CN Barcelona. El sorteo ya hacía prever la dificultad del reto y, en la Nova Escullera, el Radnicki, subcampeón de la última edición, demostró por qué es uno de los grandes aspirantes al título.

Los cenebistas remaron siempre a contracorriente desde el 1-4 con el que se cerró el primer cuarto y, aunque llegaron a empatar al término del tercero (8-8), el bloque del conjunto balcánico, repleto de campeones olímpicos y continentales, entre ellos Strahinja Rasovic, autor de cinco goles (tres en el último cuarto), marcó la diferencia.

El Radnicki firmó un parcial final de 2-7 que dejó el 10-15 definitivo. Con la eliminación casi consumada, solo una proeza en tierras serbias (20:30 CET) permitirá al decano del waterpolo español firmar una remontada que sería histórica.

Y de remontar también tendrán que aprender el Jug Dubrovnik. El campeón de la Eurocopa en 2024 cayó en la ida ante el Primorac Kotor (14-13) y deberá darle la vuelta a la eliminatoria ante su público.

La misma situación afronta el Jadran Herceg Novi, en el que milita el español Fran Valera, que tratará de remontar ante el Panathinaikos (11-10), mientras que algo más complicado lo tendrá el BVSC Manna, derrotado en la piscina del Vasas Plaket por tres goles (11-8).

Por su parte, el Marsella, cuarto en la última Liga de Campeones, dio un paso importante tras imponerse en Savona (11-12) y deberá ahora certificar el pase ante su afición. También lo tiene bien encarrilado el Jadran Split croata, que se impuso por cinco goles al Szolnoki (10-15) y parte con una clara ventaja para estar entre los ocho mejores.