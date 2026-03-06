Viernes, 6 de marzo de 2026

Redacción Deportes. El Verona Arena acoge este viernes desde las 20.00 la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se disputan hasta el domingo 15 de marzo. Además, siguen los torneos de curling en silla de ruedas. Por David Ramiro, enviado especial

Ciudad de México. A unos meses del Mundial de Fútbol 2026, las jugadoras mexicanas de la Copa del Mundo 71 hablan con EFE sobre cómo este momento marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino en el marco del 8M.

La Paz.- La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra la de Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca. Por Gina Baldivieso

Redacción Deportes. Derrotado en sus dos últimos compromisos ligueros por Osasuna y Getafe y a cuatro puntos del líder, el Barcelona, el Real Madrid visita muy diezmado por las bajas este viernes en Balaídos al Celta de Vigo, que acumula dos victorias consecutivas y tres encuentros sin conocer la derrota.

. Además, previas de los partidos del sábado: Osasuna-Mallorca, Levante-Girona, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Athletic-Barcelona.

Vitoria. El Kosner Baskonia, reciente ganador de la Copa del Rey, recibe al París Basketball con el objetivo de revertir su mala situación en la Euroliga y cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas en un torneo que este viernes completa su trigésima jornada.

- Reunión de Berlín, de la Categoría Plata de World Athletics.

- Entrenamientos libres 1 (01:30 a 02:30) y 2 (05:00 a 06:00 GMT) del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

- IndyCar Series. Segunda carrera: Good Ranchers 250, en Avondale, Arizona (EEUU). Sesión de clasificación.

- Euroliga. 30ª jornada (FOTO): Kosner Baskonia-París (20:30). (FOTO)

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega hasta el 17 de marzo en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan).

- Previas de la Strade Bianche masculina y femenina

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Val di Fassa (Italia) (10.30).

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Celta-Real Madrid (21.00).

. Previas de los partidos Osasuna-Mallorca, Levante-Girona, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Athletic-Barcelona.

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 10.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 12.00.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento en la ciudad deportiva (10.30) y rueda de prensa de Diego Simeone.

- Copa Inglaterra (quinta ronda): Wolverhampton-Liverpool (20:00).

- Liga alemana (jornada 25): Bayern-Borussia Moenchengladbach (19:30).

- Liga francesa (jornada 25): PSG-Mónaco (19:45)

- Liga italiana (jornada 28): Nápoles-Torino (19.45)

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

- Mundial de X-Trial, en Chalon-sur-Saone (Francia), donde el español Toni Bou puede conseguir su 39 título mundial.

- Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina, que se disputan hasta el domingo 15. Además, siguen los torneos de curling en silla de ruedas. Información de David Ramiro, enviado especial.

- Seis Naciones. 4ª jornada: Irlanda-Gales (21.10).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

