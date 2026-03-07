Domingo 8 de marzo de 2026

Redacción Deportes. La vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports continúa este domingo con los partidos Villarreal-Elche, Getafe-Betis, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Alavés.

Redacción Deportes. Se anima la temporada del World Tour de ciclismo con el comienzo de la 84ª edición de la París-Niza, la "Carrera del Sol", que se disputa entre este domingo y el siguiente con nombres destacados del pelotón, como los del danés Jonas Vingegaard, que debuta en la temporada, y los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

Milán (Italia). Continúan los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con reparto de medallas en pruebas de biatlón y snowboard.

- Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne (04.00 GMT).

- NBA: Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (17.00 GMT), Los Angeles Lakers-New York Knicks (19.30), Miami Heat-Detroit Pistons y Toronto Raptors-Dallas Mavericks (22.00), New Orleans Pelicans-Washington Wizards (23.00), Milwaukee Bucks-Orlando Magic y San Antonio Spurs-Houston Rockets (00.00), Portland Trail Blazers-Indiana Pacers y Sacramento Kings-Chicago Bulls (01.00) y Phoenix Suns-Charlotte Hornets (02.00).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (08.30 y 11.30 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Val di Fassa (Italia) (09.45 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Villarreal-Elche (13.00 GMT), Getafe-Betis (15.15), Sevilla-Rayo (17.30) y Valencia-Alavés (20.00).

- Liga de Campeones. Presentación de los octavos de final.

- Copa Inglaterra (1/8 final): Fulham-Southampton (12:00 GMT), Port Vale-Sunderland (13:30) y Leeds-Norwich (16:30).

- Liga francesa (jornada 25): Lens-Metz (14:00 GMT) y Lyon-París (19:45).

- Liga italiana (jornada 28): Génova-Roma (17:00 GMT) y Milan-Inter (19.45).

- Crónica general de Europa (Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

- LIV Golf. Termina el torneo de Hong Kong, en el club Fanling.

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton.

- PGA Tour. Última ronda del Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU).

- PGA Tour. Termina el Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Medallas en biatlón y snowboard.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

