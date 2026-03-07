Tenis de mesa: Paraguay celebra títulos y podio en el WTT Youth Contender Buenos Aires

La gran noticia llegó en la modalidad Dobles Mixtos, donde Florencia Paiva y Fernando Acuña se consagraron campeones del certamen tras una actuación impecable a lo largo del torneo.

En la final, la dupla paraguaya derrotó con autoridad a los argentinos Lucas Alto e Isabella Olivarez por 3-0, con parciales de 11-6, 11-3 y 11-7, para quedarse con el primer lugar del circuito mundial juvenil.

El éxito paraguayo en Buenos Aires también tuvo otro motivo de celebración con el joven Sebastián Brizuela, quien logró el tercer puesto en la categoría U11 Masculino del torneo. En lo que fue su primer evento internacional, el mesatenista guaraní mostró gran nivel y carácter competitivo.

Brizuela consiguió importantes victorias en su camino al podio, superando 3-0 al brasileño Benjamín Hilla y luego imponiéndose en un intenso duelo 3-2 ante el argentino Enzo Fernández.

De esta manera, Paraguay cierra una participación muy positiva en el torneo disputado en Buenos Aires, con un título y un podio que reflejan el crecimiento y el trabajo que se viene realizando en el tenis de mesa nacional.