Domingo 8 de marzo de 2026

Redacción deportes. El británico George Russell (Mercedes) se ha impuesto en la primera carrera de la temporada en el circuito urbano de Albert Park, en la ciudad australiana de Melbourne. Su compalero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, cruzó la meta en segunda posición por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull)

Redacción Deportes. Se anima la temporada del World Tour de ciclismo con el comienzo de la 84ª edición de la París-Niza, la "Carrera del Sol", que se disputa entre este domingo y el siguiente con nombres destacados del pelotón, como los del danés Jonas Vingegaard, que debuta en la temporada, y los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

Milán (Italia). Continúan los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con reparto de medallas en pruebas de biatlón y snowboard. Información de David Ramiro, enviado especial.

Redacción deportes. Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en Albert Park, en Melbourne.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (17.00 GMT), Los Angeles Lakers-New York Knicks (19.30), Miami Heat-Detroit Pistons y Toronto Raptors-Dallas Mavericks (22.00), New Orleans Pelicans-Washington Wizards (23.00), Milwaukee Bucks-Orlando Magic y San Antonio Spurs-Houston Rockets (00.00), Portland Trail Blazers-Indiana Pacers y Sacramento Kings-Chicago Bulls (01.00) y Phoenix Suns-Charlotte Hornets (02.00).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (08.30 y 11.30 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Val di Fassa (Italia) (09.45 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Villarreal-Elche (13.00 GMT), Getafe-Betis (15.15), Sevilla-Rayo (17.30) y Valencia-Alavés (20.00).

- Liga de Campeones. Presentación de los octavos de final.

- Copa Inglaterra (1/8 final): Fulham-Southampton (12:00 GMT), Port Vale-Sunderland (13:30) y Leeds-Norwich (16:30).

- Liga francesa (jornada 25): Lens-Metz (14:00 GMT) y Lyon-París (19:45).

- Liga italiana (jornada 28): Génova-Roma (17:00 GMT) y Milan-Inter (19.45).

- Crónica general de Europa (Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

- LIV Golf. Termina el torneo de Hong Kong, en el club Fanling.

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton.

- PGA Tour. Última ronda del Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU).

- PGA Tour. Termina el Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Medallas en biatlón y snowboard. Información de David Ramiro, enviado especial.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

