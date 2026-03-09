Audrey Pascual impulsa a España en el medallero general hasta la décima posición

España suma dos medallas en estos Juegos, una de oro y otra de plata, ambas de Audrey Pascual, que la sitúan décima junto con Países Bajos y Noruega, que también llevan dos de los mismos metales.

El medallero general lo lidera China, que sumó un bronce en esta jornada de competición con la esquiadora con discapacidad física Sitong Liu. En total suma 17 repartidas en ocho oros, cinco platas y cuatro bronces.

Los siguientes países en el medallero son Ucrania con 10 (3,2,5), Austria con 4 (3,1,0), Italia con 5 (2,2,1), Suiza con 3 (2,0,1), Estados Unidos con 7 (1,4,2), Canadá con 7 (1,3,3), Francia con 5 (1,3,1) y Alemania con 7 (1,1,5).

La clasificación de los 19 países que han logrado medalla hasta el momento la cierra Eslovaquia con dos bronces.