Audrey Pascual: "Estoy flipando, no me lo puedo creer"

Audrey Pascual, de 21 años, encarriló el triunfo en la primera manga, la del supergigante, en la que marcó el mejor tiempo con 1:21.88, algo más de dos segundos menos que la otra favorita al oro, la alemana Anna-Lena Forster, que hizo 1:24.70.

En la segunda manga, la del eslalon, la española, que salió la última, no tuvo que arriesgar, y más al ver que las estadounidenses Anna Soens y Saylor O'Bryen se cayeron y acabaron descalificadas. Hizo una bajada segura, evitó complicarse y marcó en meta un tiempo de 49.34, el cuarto mejor del eslalon, con un total de 2:11.22, solo 46 centésimas menos que Forster.

"Estoy flipando, no me lo puedo creer. Sabía que mi punto fuerte era coger un poco de ventaja en el supergigante para poder hacer el eslalon un poco más tranquila. Pensaba que no me había salido del todo bien y que no era una bajada demasiado buena, pero no fue así", dijo Pascual, al terminar la carrera en la zona mixta de la pista de Cortina.

"Estoy muy contenta. Para el eslalon sabía que tenía bastante margen y que tenía que hacer una bajada solida, sin demasiados errores, fluida, para llegar abajo con la victoria. Cuando me he dado la vuelta y he visto el final, creo que ni me he inmutado porque no me lo puedo creer", aseguró.

La española está siendo una de las grandes protagonistas de los Juegos. El oro en la combinada es su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina tras el oro en supergigante y la plata en descenso.

"Todavía no lo he terminado de asimilar, estoy flipando", declaró la joven esquiadora madrileña, a la que se le hicieron largas las tres mangas que hubo entra la primera manga y la segunda.

"Se hacen bastante largas las esperas y tienes que volver a activarte para sacar esa garra y esos nervios. En esos ratos suelo coger un poco el móvil, hablar con mi entrenador arriba y me pongo un poco de música para intentar no pensar demasiado en el esquí y sobrecargar la cabeza. Aún así esto me gusta y no es hacer nada nuevo, es simplemente fluir", apuntó.

Audrey, que estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada, bromeó con sus ausencias a clase por estar en los Juegos.

"Espero que sí sea falta justificada y cuando vuelva a clase no haya problemas de que no he entregado alguna práctica o no. Trato de llevar las cosas al día, pero, si no lo están, ya lo recuperaré. Ahora solo quiero disfrutar de esto y si hay problemas pues ya vendrán", comentó.

Para el tramo final de los Juegos, Audrey aún competirá en otras dos disciplinas más: gigante y eslalon.

"Voy a por todas. Por mi parte que no quede. Me voy a tirar a ganar y el resultado ya veremos si llega o no", confesó la esquiadora española, que se acordó del equipo que tiene detrás de sus éxitos.

"Esta medalla, obviamente, no solo es mía, es de mi equipo, de la Fundación También que ha estado apoyándome siempre detrás, cuando hay gente que no confiaba del todo en nuestro proyecto. De Jaime Hernández (entrenador desde hace ocho años) y de José, el nuevo entrenador que ha llegado esta temporada y ha aportado muchas cosas que nos hacían falta porque hemos dado un salto de nivel", concluyó.