La AMA pospone el simposio regional de Europa que iba a celebrar en Bakú

Según explicó, la decisión de posponer la cita se ha tomado de acuerdo con el ministerio de Juventud y Deportes de Azerbaiyán y la Agencia Antidopaje de este país, "después de evaluar detenidamente las posibles alteraciones en los vuelos y los problemas de seguridad derivados de los últimos sucesos y su impacto".

"El bienestar de los participantes en el simposio ydel staff es nuestra prioridad absoluta, lo que ha hecho clara la decisión", afirmó la AMA en un comunicado, en el que también explicó que celebrará de manera virtual la reunión de su Comité Ejecutivo prevista horas antes del simposio en Bakú.

Respecto a los otros simposios regionales programados para este año en El Cairo, Pekín y Lima, la agencia indicó que continuará monitorizando la situación y la evolución del conflicto en Oriente Medio ante el previsto en la capital de Egipto el 28 y el 29 de abril, para confirmar lo antes posible su mantenimiento o modificación.