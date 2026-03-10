Niemann pide contener las expectativas por la falta de títulos: "Es cuestión de tiempo"

Niemann se refirió a su estado de forma en una rueda de prensa en Singapur, donde este jueves comienza el torneo de LIV, el circuito saudí, en el que defiende el título logrado el pasado año.

En la temporada pasada, el chileno conquistó cinco torneos del circuito saudí, el último de ellos en Reino Unido en julio, en la que fue su última victoria.

"No tuve el mismo comienzo que el año pasado, pero después de esa temporada y de ganar cinco veces, las expectativas suelen estar ahí siempre. Siento que tengo que mantenerme en mi línea, seguir trabajando en lo que necesito, seguir con mi proceso, y sé que si sigo haciendo lo mismo, es cuestión de tiempo", explicó el jugador chileno.

En los tres primeros torneos de LIV de este curso, Niemann se ha clasificado en el puesto 41 en Hong; duodécimo en Adelaida y 22 en Riad, y no pasó el corte en los cuatro torneos previos del circuito europeo y del asiático en los que participó.

"Solo necesito mejorar un poco en todo. A veces va en una dirección, a veces en la otra. Se trata simplemente de juntar las piezas y quitarle un poco de expectativas al equipo, jugar mi golf, jugar con libertad y disfrutar del golf. Disfruto mucho jugando al golf (...) Cuando estoy en mi mejor momento, puedo ganar en cualquier tipo de campo de golf", explicó.

Niemann, de 27 años y 182 en el ránking mundial, valoró el rendimiento del jugador español Jon Rahm, vencedor en el torneo de Hong Kong el pasado domingo y que revalidó su corona de mejor jugador de LIV el pasado curso a pesar de no ganar ningún torneo, por los cinco que conquistó el chileno.

Para el capitán del equipo Torque, Rahm es "muy competitivo y uno de los mejores jugadores del mundo".

"Lleva jugando un golf increíble los últimos diez años. Haber podido competir contra él estos últimos años ha sido increíble para mí, me ha supuesto un gran reto. Cada vez que tienes competencia frente a ti, te impulsa a ser mejor, a hacer las cosas mejor y a esforzarte más. Yo he tenido un ritmo un poco más lento esta vez, pero sé que tengo muchas semanas para volver a estar a la altura", confió el golfista chileno.