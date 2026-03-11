Balonmano: Nacional en puertas

La Confederación Paraguaya de Handball (CPH) organiza la cuadragésima edición del torneo, que se extenderá hasta el viernes 20 de los corrientes.

Tomarán parte ocho finalistas en cada rama, divididos en dos grupos para la primera etapa.

Los campeones vigentes son Amambay en femenino y Caaguazú en masculino, que se consagró el año pasado como anfitrión.

* Los finalistas. Las representaciones en la femenina son:

Grupo A: Amambay, Carapeguá, Hernandarias e Ypané;

Grupo B: Fernando de la Mora, Paranaense, Pilar y Caaguazú;

Las selecciones participantes de esta fase decisiva, en Masculino:

Grupo A: Caaguazú, Tavapy, Villarrica y Encarnación;

Grupo B: Villa Hayes, Presidente Franco, Mariano Roque Alonso y Amambay.

* Homenaje a Raysa. La CPH resolvió que este torneo será en homenaje a la pequeña Raysa María Victoria Alarcón Villanueva (7 años), quien falleció días pasados en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, tras años de lucha contra el cáncer (tumor de Wilms) .

El padre de la valiente niña es Walter Alarcón, kinesiólogo de la Selección Paraguaya Masculina de Mayores.

* Convocatoria. Hoy (16:00) y mañana (14:00) se convoca a atletas para la preselección nacional Sub 15, en el polideportivo de la CPH. Los chicos tendrán idéntica cita convocatoria para el sábado y domingo, para integrar la preselección Masculina Sub 14.