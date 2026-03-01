Hándbol playa en la Bahía: Juegan la “Copa de Primera”

El inicio del torneo de beach handball será a las 8:00. Las justas principales se desarrollarán en las categoría Mayores en ambas ramas y U21 en femenino.
Las inscripciones serán de G. 150.000, mientras el derecho por partido se establece en G. 60.000.
* Categorías especiales. Serán habilitadas dos categorías especiales para esta ocasión, con inscripción gratuita. Serán las U17 Femenino y U18 Masculino.
Esta iniciativa obedece principalmente a la presencia de seleccionadores para las U18 femenina y U19 masculina, con miras al Mundial 2027, cuya clasificación será en noviembre próximo.
Las entradas: G. 5.000.
Informes: 0971-284436.