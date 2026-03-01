Polideportivo
01 de marzo de 2026 - 21:45

Hándbol playa en la Bahía: Juegan la “Copa de Primera”

Los amantes del beach handball esperan el pitazo inicial.
Con la denominación de “Copa Handball de Primera” se disputará este lunes un interesante certamen de playa en la arena de la Bahía de Asunción, al lado del muelle de la Costanera de Asunción. Habrá presencia de seleccionadores nacionales para captación de talentos.

Por ABC Color

El inicio del torneo de beach handball será a las 8:00. Las justas principales se desarrollarán en las categoría Mayores en ambas ramas y U21 en femenino.

Las inscripciones serán de G. 150.000, mientras el derecho por partido se establece en G. 60.000.

* Categorías especiales. Serán habilitadas dos categorías especiales para esta ocasión, con inscripción gratuita. Serán las U17 Femenino y U18 Masculino.

Esta iniciativa obedece principalmente a la presencia de seleccionadores para las U18 femenina y U19 masculina, con miras al Mundial 2027, cuya clasificación será en noviembre próximo.

El derecho de partido es de G. 60.000.

Las entradas: G. 5.000.

Informes: 0971-284436.