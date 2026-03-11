Cristian Ribera y Aline Rocha rozan las medallas en los 10 km esquí de fondo

Un día después de lograr su histórica medalla de plata en el kilómetro sprint, también de esquí de fondo, Cristian Ribera se quedó a un paso de volver a subir al podio en los 10 km, en los que concluyó quinto, a solo siete segundos (24:31.1) del bronce que se llevó el chino Peng Zheng (24:24.5).

“Este ha sido mi segundo mejor resultado en unos Juegos Paralímpicos de invierno, superando mi sexto puesto en la edición de PyeongChang 2018. Incluso rocé una medalla. Estuve en tercer lugar hasta la mitad de la carrera pero no pude mantener la posición”, dijo Cristian Ribera, al terminar la carrera.

La victoria fue para el ruso Ivan Golubkov (24:05.8), seguido del chino Zhongwu Mao (24:22.1), que se adjudicó la plata.

El mismo puesto, pero en la categoría femenina, ocupó la brasileña Aline dos Santos Rocha, también con discapacidad física, que marcó un tiempo de 28:37.3, a diez segundos de la estadounidense Kendall Gretsch (27:27.6).

El triunfo fue para la favorita, la estadounidense de origen ucraniano Oksana Masters, que ganó con 26:31.6, seguida de la surcoreana Yunkji Kim (26:51.6).

"Estoy contenta con mi segundo quinto puesto en estos Juegos. Fui subcampeona mundial en los diez kilómetros así que esperaba un resultado más impresionante, pero sé que di lo mejor de mí. Ahora toca tranquilizarme y descansar porque mañana hay más", comentó Aline Rocha.

Tanto Aline como Cristian pertenecen al equipo Sao Paulo, creado por el gobierno del Estado con apoyo del Comité Paralímpico de Brasil. Cuenta con 8,2 millones de reales de presupuesto destinados a 157 deportistas de 16 modalidades diferentes.

"Nuestros atletas Aline Rocha y Cristian Ribera lograron otro gran resultado para Brasil al quedar entre los cinco mejores del mundo. Una actuación extraordinaria en una de las pruebas más exigentes del deporte. Cristian ya había hecho historia al conquistar la primera medalla de Brasil en los Juegos Paralímpicos de invierno y ahora, junto a Aline, demuestra una vez más la fuerza y ​​la competitividad del deporte paralímpico brasileño", declaró en redes sociales Marcos da Costa, secretario de Estado de Derechos de Personas con Discapacidad.