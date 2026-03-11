Deportistas iraníes piden a la presidenta del COI actuar contra el Comité Olímpico de Irán

"Como primera mujer que lidera el COI, su respuesta a la represión de las mujeres y los atletas iraníes y la politización del deporte del país definirá más que una presidencia. Definirá si la Carta Olímpica es un documento vivo o un texto ceremonial", aseguran.

En la carta mantienen que "en momentos de injusticia el silencio se puede percibir como complicidad, más que como neutralidad"." Respetuosamente la instamos a actuar con coraje y de acuerdo con los principios que ha declarado, considerando la disolución del Comité Olímpico Nacional del régimen iraní", añaden.

El texto, difundido en redes por el movimiento internacional Global Athlete, alude a una primera misiva enviada también por deportistas iraníes a Coventry el 21 de enero pasado, en la que denunciaban que el deporte de Irán está controlado por la maquinaria ideológica de la República Islámica y que las federaciones son extensiones del poder del estado.

También recuerda que documentaron la sistemática discriminación de las mujeres, la exclusión de deportistas por motivos religiosos y las políticas antisemitas que obligan a los atletas a renunciar en lugar de competir contra israelíes, además de la presencia de agentes de la Guardia Islámica Revolucionara en los niveles más altos de las administraciones deportivas, incluidos los comités olímpico y paralímpico nacionales.

"Querida presidenta, el movimiento olímpico defiende el mantenimiento de la igualdad, la neutralidad y la dignidad humana. Esos principios son incompatibles con castigos impuestos en base a la nacionalidad, la exclusión religiosa, la segregación por género y el encarcelamiento de atletas", añade.

Global Athlete se define como un movimiento internacional liderado por atletas que inspiran y lideran un cambio positivo en el deporte mundial, y que aborda colectivamente el desequilibrio de poder entre los atletas y los administradores.

El colectivo que dirige el canadiense Rob Koehler, que desempeñó diversos cargos de dirección en la Agencia Mundial Antidopaje entre 1999 y 2018, Global Athlete afirma que su objetivo es ayudar a los atletas a tener una voz más representativa en el deporte mundial.