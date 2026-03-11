11 de marzo de 2026 - 11:55
Juan Ayuso se retira de la París-Niza tras sufrir una caída
Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha visto obligado a retirarse de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa debido a una caída sufrida a 47 km de meta de la jornada que une Bourges y Uchon, de 195 km.
Ayuso, líder de la carrera hasta este miércoles, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty.
El ciclista español deja la carrera con el maillot amarillo.