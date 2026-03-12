Golf: Rahm y DeChambeau se ponen en cabeza en Singapur

El cuarteto de cabeza hizo 67 golpes, cuatro bajo el par del Sentosa Golf Club del país asiático, y en segunda posición, se situó un grupo de siete jugadores con -3, entre ellos, el belga Thomas Detry y el inglés Tyrrell Hatton.

Jon Rahm puso de relieve su gran estado de forma tras su victoria en Hong Kong el pasado domingo, en su primera victoria en un torneo después de año y medio, y se situó en posición de afrontar su siguiente reto, que sería sumar dos títulos consecutivos.

El golfista español hizo cinco ‘birdies’, dos de ellos en los dos últimos hoyos, y un ‘bogey’ en el 14, la misma tarjeta que Lee.

DeChambeau tuvo un comienzo titubeante, puesto que sumó un ‘birdie’ en el cuarto hoyo, pero en el siguiente, cometió un doble ‘bogey’.

Sin embargo, el jugador californiano se rehizo en la segunda mitad de recorrido y firmó otros cinco ‘birdies’, tres de ellos seguidos al final de su ronda. Westwood, de 52 años y ex #1 del mundo, se sumó a la cabeza después de hacer bajo par en cuatro hoyos.

El chileno Joaquín Niemann, ganador en Singapur el pasado año, quedó duodécimo con -2, al igual que el mexicano Carlos Ortiz.

Los otros dos integrantes del equipo Torque, el colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Abraham Ancer, no tuvieron un estreno y acabaron con +2 y +5, respectivamente. EFE