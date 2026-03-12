Straka comparte el liderato del The Players tras la primera jornada

Junto a Straka colideran el torneo los estadounidenses Maverick McNealy, Lee Hodges, Sahith Theegala y Austin Smotherman.

El estadounidense Scottie Scheffler -número uno del mundo- está a cinco golpes de la cabeza tras entregar una tarjeta al par, mientras que el norirlandés Rory McIlroy -segundo del ranking- marcha a siete golpes con un +2.

El colombiano Nico Echavarría, campeón hace dos semanas del Cognizant Classic, también está a siete golpes de Straka, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas cerró con un +3 y el argentino Emiliano Grillo lo hizo con un +12.

El estadounidense Collin Morikawa se retiró del torneo por una lesión en la espalda sufrida durante un 'swing'.

The Players Championship comenzó este jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida), donde se disputará hasta el domingo.