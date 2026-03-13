DeChambeau, líder en solitario en Singapur tras la segunda jornada

DeChambeau, que partió en cabeza empatado con Rahm, el canadiense Richard T. Lee y el inglés Lee Westwood, ofreció su mejor versión y fue el mejor de la ronda, con 65 golpes, seis bajo par del Sentosa Golf Club, donde se celebra la cuarta cita de la temporada del circuito saudí de golf.

El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024 hizo cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 4, por tan solo un 'bogey' en el 15, para un total de -10.

A la caza del estadounidense están Rahm, Lee, Westwood, el belga Thomas Detry y el sudafricano Louis Oosthuizen, todos con -7.

El español, vencedor el pasado domingo en Hong Kong, mantuvo el ritmo a DeChambeau en los primeros seis hoyos, con tres 'birdies' y un 'bogey', pero en los restantes solo bajo del par en el último.

Con opciones de victoria en el ecuador de la prueba están el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz, ambos con -5, a cinco impactos del líder. Algo más rezagado, con -2, está el colombiano Sebastián Muñoz, también del equipo Torque.

Quienes se desplomaron en la clasificación fueron el español Sergio García, con un global de +5, y el mexicano Abraham Ancer, antepenúltimo con +8.

Una de las imágenes de la jornada la protagonizó el británico Graem McDowell, quien embocó un hoyo en uno en un par tres por segunda semana consecutiva.