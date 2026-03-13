Detectan un sistema de violación de las normas antidopaje en la selección de Georgia

La Operación Obsidiana, lanzada en 2023, investigó varias denuncias que apuntaban a que algunos jugadores realizaban sustituciones en sus muestras de orina, un método prohibido, tipificado como ilegal en el artículo 2.2 del Código Mundial Antidopaje.

La investigación, cuyo informe fue publicado hoy viernes por la AMA, reveló cinco casos de sustitución de muestras entre 2019 y 2023, así como la constatación de que empleados de la Agencia Antidopaje de Georgia (GADA) notificaban con antelación la recogida a estos jugadores de la selección nacional.

Asimismo, el informe determinó que los oficiales encargados de control antidopaje no observaban a los atletas notificados para el control ni presenciaban la micción, lo cual constituye otro claro incumplimiento de las normas.

El presidente de la AMA, el polaco Witold Bańka, calificó el caso como "indignante" y anunció que tendrá "repercusiones" en el deporte y el gobierno georgianos, así como en el rugby a nivel mundial.

"Esto no es el final de la historia, ya que se está llevando a cabo una investigación más profunda sobre el deporte georgiano. La AMA ha puesto los hallazgos de la Operación Obsidiana en conocimiento del gobierno de Georgia para abordar los problemas en la Agencia Antidopaje de Georgia. Mientras se consideran los próximos pasos, es evidente que la AMA ha perdido la confianza en el programa antidopaje de la GADA y las autoridades competentes deben realizar cambios radicales", afirmó.

La Operación Obsidiana presentó sus conclusiones al Grupo de Trabajo de Cumplimiento de la AMA. Debido al riesgo que aún existe para la integridad del programa antidopaje en Georgia, y dependiendo de las medidas adoptadas por el gobierno georgiano, el Grupo de Trabajo podría considerar un procedimiento de cumplimiento acelerado contra la GADA, de conformidad con el artículo 8.5.1.1 de la Norma Internacional para el Cumplimiento del Código por los Signatarios.

Como seguimiento, la AMA añadió que también se han extraído muestras recogidas de atletas de otros deportes en Georgia y que actualmente se está llevando a cabo una revisión de las mismas, en una maniobra similar a los llevados a cabo en la 'Operación Flecha' en 2020, sobre la práctica de la sustitución de orina en el punto de recogida en el mundo de la halterofilia.

En noviembre de 2025, el excapitán de la selección georgiana y actual luchador de artes marciales mixtas (MMA), Merab Sharikadze, admitió, durante una entrevista en el medio Satanta Sport, que había sido sancionado seis años por la AMA por intercambiar orina con sus compañeros de equipo nacional, aunque nunca fue anunciada de manera oficial al estar la Operación Obsidiana en curso.

El equipo nacional de Georgia, uno de los referentes fuera del Seis Naciones y verdugo habitual de la selección española en los últimos años, disputará este sábado la final del Campeonato de Europa ante Portugal en el estadio de Butarque en Madrid.