El Girona y el Athletic Club, con la necesidad de dar un paso adelante

El equipo de Míchel Sánchez inauguró el año con tres victorias contra el Mallorca (1-2), el Osasuna (1-0) y el Espanyol (0-2) que dispararon la ilusión de Montilivi e, incluso, despertaron el sueño de Europa, pero en los últimos siete partidos solo ha ganado al Barcelona (2-1).

Los rojiblancos tenían un calendario propicio para acabar de dejar atrás el descenso y definitivamente lanzarse a la pelea por Europa, pero no han podido pasar del empate con el Getafe, Sevilla, Alavés y Levante y han perdido con Oviedo y Celta.

El Girona empieza el último tercio de la competición a la misma distancia del séptimo, el Espanyol, que del antepenúltimo, el Mallorca, y con la necesidad de reencontrarse cuanto antes con la victoria. Porque además los tres primeros duelos de abril serán con el Villarreal, el Real Madrid y el Betis.

El reto es recuperar la fiabilidad defensiva demostrada a principios de año y en la victoria contra el Barça y a la vez ganar eficacia en ataque: contra el Levante volvió a dominar la posesión, pero no logró el gol del empate hasta el minuto 94 a pesar de jugar más de media hora contra diez.

Joel Roca, autor del tanto del Ciutat de València, podría entrar en el once en detrimento del argentino Claudio Echeverri y Alejandro Francés y Àlex Moreno, ya recuperado de su lesión, se juegan el puesto que deja libre Vitor Reis, baja por sanción después de 21 partidos completos seguidos.

Míchel también tiene las bajas de Bryan Gil, Cristhian Stuani y los cuatro lesionados de larga duración: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.

El Athletic Club pretende también retomar la buena línea de resultados previa a la derrota de la última jornada en San Mamés frente al Barcelona para reforzar su candidatura a lograr una plaza europea.

La buena imagen ofrecida frente a un conjunto azulgrana que solo pudo imponerse gracias a una genialidad de Lamine Yamal lavó en parte la mala imagen ofrecida por los rojiblancos tres días antes en el doloroso adiós a la Copa a manos de la Real Sociedad.

Con el foco puesto ya exclusivamente en la Liga, la cita ante el Girona se presenta para los de Ernesto Valverde como una buena oportunidad para mejorar posiciones en el por ahora quinteto que persigue a Betis y Celta, quinto y sexto clasificados.

Será un día muy especial además para Iñaki Williams. A sus 31 años el capitán jugará su partido oficial 500 con el Athletic y se pondrá a la altura de leyendas del club bilbaíno como Iribar, De Marcos, Muniain, Rojo, Etxeberria, Iraola y Susaeta.

El mayor de los Williams apunta a titular en la banda derecha de un ataque que, salvo sorpresa, completarán Berenguer en la izquierda, Sancet en la media punta y Guruzeta como referencia ofensiva.

El resto del equipo se acercará mucho al de gala con Unai Simón en la portería, una línea defensiva donde son fijos Vivian y Laporte, únicos centrales disponibles, y Yuri en la banda izquierda. La medular estará formada por Ruiz de Galarreta y Jauregizar. La única duda, como durante toda la temporada, está en un lateral derecho sin dueño al que optan Gorosabel, Areso y Lekue.

Valverde cuenta para este encuentro con las bajas del sancionado Rego, los lesionados Unai Gómez, Paredes, Nico Williams y Prados, además de Maroan y Egiluz, en fase de puesta a punto tras recuperarse de sus lesiones de rodilla.

Tampoco jugará Yeray, disponible a partir del 2 de abril, cuando concluya la sanción que le impuso la UEFA.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Lemar, Joel Roca; y Vanat.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta

Árbitro: Iosu Galech Apezteguia (Comité Navarro)