Francia, a un paso de revalidar su título del Seis Naciones en París

El XV del Cardo, Escocia, tiene opciones de llevarse el título tras su gran actuación ante Francia en Edimburgo la semana pasada y si logra un punto bonus ante Irlanda el sábado puede meter en serios problemas al XV del Gallo.

Todo apunta a que Irlanda volverá a ser tercera en discordia entre franceses y escoceses salvo que consiga vencer a los caledonios y Francia viva un inesperado desastre en su casa. Los seleccionador por el inglés Andy Farrel han encontrado resquicios de esperanza en su juego, pero aún están muy lejos de su mejor nivel.

Por otro lado, Inglaterra, favorita en las primeras instancias del torneo, probablemente sea la gran decepción del campeonato. Su seleccionador, Steve Borthwick, tendrá que mostrar otra cara del XV de la Rosa en el Stade de France de París si no quiere que su puesto se siga viendo comprometido por el mal nivel mostrado.

La selección italiana del argentino Gonzalo Quesada buscará poner el broche final a uno de los mejores torneos que ha realizado la "azzurra" desde que en 2.000 empezara a jugar esta competición. El sábado pasado doblegó por primera vez en 26 años a Inglaterra, el único rival al que no había vencido nunca.

Por último, Gales, que ya ve imposible escalar algún puesto en la clasificación, tratará de caer con la cabeza alta después de un inicio desastroso por parte de los pupilos de Steve Tandy, y una victoria ante Italia impediría que se llevasen la "cuchara de madera" por tercer año consecutivo, galardón otorgado a aquella selección que no logra ningún triunfo en el torneo.