Odermatt conquista su quinto Globo de Cristal de la general y el tercero en descenso

En la última cita de descenso del calendario antes de las finales de Lillehammer (Noruega) del 19 al 25 de este mes, Odermatt, de 28 años, se reafirmó como el mejor esquiador de los últimos años e iguala los cinco títulos de la general del luxemburgués Marc Girardelli (1985-1993), solo superados por los ocho del austriaco Marcel Hirscher (2012-2019).

Con sus dos nuevas coronas, 'Odi' suma quince globos de cristal, con cinco en la general y diez en las distintas modalidades, un palmarés que podría incrementar en este curso al ser líder en supergigante y eslalon gigante, las otras dos disciplinas en las que participa.

El esquiador helvético se embolsó el título en descenso antes de iniciar su bajada en Courchevel después de que su compatriota Franjo Von Allmen fuera descalificado al cometer un error a mitad de trazado.

Von Allmen, triple oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, entre ellos, en descenso, tenía 175 puntos menos en la tabla, por lo que en caso de victoria, Odermatt hubiera necesitado al menos un décimo puesto.

En la carrera, ganada por el austriaco Vincent Kriechmayr, Odermatt finalizó en tercera posición, por lo que al sumar 60 puntos, también certificó su quinto Globo de Cristal de la general al no poder alcanzarlo el segundo clasificado, el brasileño Lucas Pinheiro, quien no participa en descenso.

Con seis pruebas pendientes -dos supergigantes este fin de semana en Courchevel y las finales de Lillehammer-, el esquiador nacido en el cantón de Nidwalden acumula 1.590 puntos en la general, por 958 de Pinheiro, por lo que la diferencia de 632 puntos es insalvable.

Con quince entorchados a sus espaldas, Odermatt alcanza a Girardelli y al suizo Pirmin Zurbriggen y solo tiene por delante los 20 de Hirscher y los 18 del sueco Ingemar Stenmark, a los que podría aproximarse aún más si sube a lo más alto del podio en la general de supergigante y eslalon gigante, completando el pleno que ya hizo en los dos últimos cursos.

Estas cifras de Odermatt se unen a las 54 victorias alcanzadas en esta campaña, las mismas que el austriaco Hermann Maier, con los que podría desempatar en Lillehammer, aunque aún lejos de las 67 de Hirscher y las 86 de Stenmark.

El helvético se desquita en parte de su discreta actuación en los pasados Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde se conformó con dos platas -eslalon gigante y combinada por equipos- y un bronce -supergigante-.

En descenso, la hegemonía de 'Odi' ha sido patente, puesto que de ocho carreras, ha vencido en cuatro y solo en Crans Montana (Suiza) quedó fuera del podio con un cuarto puesto.

En supergigante, Odermatt tiene muy cerca el título, con 158 puntos de ventaja sobre Kriechmayr y tres pruebas por delante, mientras que en eslalon gigante es donde la clasificación está más apretada, con Pinheiro a 48 puntos y el suizo Loic Meillard, a 89.

Kriechmayr obtuvo en Courchevel el primer triunfo de un austriaco en descenso en tres años, después de que él fuera el último vencedor en las finales de Soldeu (Andorra) el 15 de marzo de 2023.

La del veterano esquiador, de 34 años, es su vigésima victoria en la Copa del Mundo desde que estrenó su palmarés en diciembre de 2017.

La de Courchevel fue la última carrera del esquiador francés Adrien Théaux, de 41 años y con 334 pruebas en su trayectoria, con tres victorias, la primera en 2011.