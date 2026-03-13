Rahm: "Estoy jugando un golf realmente bueno"

Rahm valoró su estado de forma en declaraciones a los medios al término de la segunda jornada del torneo de Singapur del circuito saudí, cuarta cita del calendario, donde ocupa la segunda posición a tres golpes del líder, el estadoundiense Bryson DeChambeau.

"Me esforcé mucho durante la pretemporada. Es genial ver que todo ha ido tan bien. Diría que, en general, todo está un poco mejor que el año pasado, posiblemente también hace dos años. Estoy jugando un golf realmente bueno ahora mismo", subrayó el golfista vasco sobre su juego a un mes del comienzo del Masters de Augusta, el primer grande del año.

Destacó sus primeros hoyos, donde hizo tres 'birdies', en particular sus salidas: "Estoy pegando muy bien de 'tee' a 'green' (...) Me sentí muy bien. Fue un día en el que le pegué muy, muy bien, con muchas calles. Podría haber sido mejor, pero jugué una muy buena ronda de golf. Terminar con un gran 'birdie' en el 18 es una buena sensación. Sigue siendo un golf excelente y espero poder repetirlo el fin de semana".

Ante la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas, después de que en Hong Kong pusiera fin a una sequía de títulos de año y medio, el exnúmero uno del mundo apuntó: "El objetivo es ganar cada semana. Quizás me sienta más cómodo si tengo la oportunidad el domingo por la tarde, pero la verdad es que no debería cambiar la mentalidad en absoluto".