Viernes, 13 de marzo de 2026

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita, se enfrenta a la checa Linda Noskova en la primera semifinal del torneo WTA 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos), en tanto que la otra plaza de finalista saldrá del duelo entre la kazaja Elena Rybakina y la ucraniana Elina Svitolina.

Vitoria (España). El Alavés y el Villarreal se juegan este viernes sus aspiraciones de seguir en puestos de permanencia en LaLiga EA Sports y de Liga de Campeones, respectivamente, en el debut de Quique Sánchez Flores en Mendizorroza como entrenador del equipo local en la apertura de la vigésima octava jornada de la Liga española.

Madrid. Apollo Global Management, que el jueves adquirió el 55 % del Atlético de Madrid, es el último gran fondo de inversión en aterrizar en el fútbol europeo, que cuenta con un mapa repleto de clubes con gestoras y 'private equity' como Oaktree Capital (Brookfield), KKR, Silver Lake o Clearlake como accionistas.

Miami (EE.UU.) Los 83 puntos que Bam Adebayo anotó contra los Washington Wizards el pasado martes ya son historia de la NBA. Solo los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962 lo superan. Las camisetas conmemorativas de la hazaña ya se encuentran agotadas, mientras el precio de sus cromos se dispara en internet. Por Hugo Barcia

Redacción Deportes. La antepenúltima jornada de los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 reparte este viernes medallas en banked slalon de snowboard, persecución sprint de biatlón y en eslalon gigante masculino de esquí alpino, así como el bronce por equipos mixtos en curling en silla de ruedas. Por David Ramiro, enviado especial.

- Entrenamientos libres (03:30 a 04:30 GMT) y sesión de calificación esprint (07:30 a 08:14) del Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Shanghái.

- Rally Safari de Kenia, tercera prueba del Mundial de Rallys (hasta 15). Ocho tramos, el último a las 13.59 GMT.

- NBA: Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons-Memphis Grizzlies, Indiana Pacers-New York Knicks y Toronto Raptors-Phoenix Suns (23.30 GMT), Houston Rockets-New Orleans Pelicans (00.00), Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves y Portland Trail Blazers-Utah Jazz (02.00) y Los Angeles Clippers-Chicago Bulls (02.30).

- Fase de clasificación del Mundial femenino (hasta 17).

- Euroliga 31ª jornada (FOTO): Barça-Hapoel Tel Aviv (19:30 GMT). Antes del partido, el movimiento de solidaridad con Palestina en Cataluña convoca una concentración para protestar por la celebración del Barça-Hapoel Tel Aviv (18.00 GMT).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- París-Niza (hasta 15). 6ª etapa: Barbentane - Apt (179,3 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 5ª etapa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio (184 km).

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Courchevel (Francia) (10.00 GMT).

- España LaLiga EA Sports. 28ª jornada (FOTO): Alavés-Villarreal (20.00 GMT).

- Barcelona. Los responsables del área económica de las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font a la presidencia del FC Barcelona explican a EFE los dos modelos que proponen en esta campaña para las elecciones del 15 de marzo. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga francesa (jornada 26): Marsella-Auxerre (19:45 GMT).

- Tercera y última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores sub-20, con los partidos Estudiantes de Mérida (VEN)-Bolívar (BOL) y Flamengo (BRA)-Independiente Medellín (COL).

- LIV Golf. Torneo de Singapur, en el club Sentisa (hasta 15).

- PGA Tour. THE PLAYERS Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EEUU) (hasta 15).

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí alpino, biatlón y curling. Información de David Ramiro, enviado especial.

- Previa de la 5ª y última jornada del torneo Seis Naciones.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España