Vingegaard: "Solo quería llegar a salvo a la meta"

Vingegaard se mantuvo bien colocado, entre Barbentane y Apt, y llegó a la meta en el grupo de los favoritos, a seis segundos del colombiano Harold Tejada (Astana), el ganador. "No me gusta cuando hay una bajada hacia la llegada. Solo quería llegar a salvo a la meta", explicó.

El danés sigue líder con una considerable ventaja de 3 minutos y 22 segundos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez. "Ha terminado no siendo un día fácil. Bastante difícil otra vez, pero hemos llegado a la meta", añadió, en los micrófonos de la organización de la carrera.

Reconoció que no tenía pensado buscar de nuevo la victoria de etapa, que habría sido la tercera consecutiva para él, y que ya piensa en el fin de semana. Este sábado está prevista la etapa reina, con la subida a Auron en duda por las condiciones meteorológicas.

Vingegaard todavía no ve seguro el maillot amarillo: "Todo depende de lo que podamos hacer mañana. Parece que viene mucha nieve, así que será interesante ver lo que pasa".