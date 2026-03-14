NBA: Anthony Edwards reina sin Curry

Además, los Cleveland Cavaliers se pasearon en el campo de los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons reforzaron su liderato en el Este con un triunfo contra unos Memphis Grizzlies sin el español Santi Aldama.

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En el Chase Center de San Francisco, los Wolves se aprovecharon de unos Warriors sin Steph Curry, todavía condicionado por una lesión en la rodilla derecha sufrida a finales de enero.

La baja de Curry, de 38 años, se suma a la de Jimmy Butler, que se rompió el cruzado, y la de Draymond Green, que arrastra molestias en la espalda. Ante unos Warriors frenados por las ausencias, Edwards dominó con 42 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

Fue el décimo partido del curso con más de 40 puntos para Edwards. Los Wolves llevan seis victorias en sus últimas siete visitas al Chase Center. El carácter de Durant

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Durant puso la guinda a sus 32 puntos con la canasta de la victoria con 7.6 segundos en el cronómetro del partido de los Rockets contra los Pelicans.

Houston ganó 107-105 y alcanzó a Los Ángeles Lakers en la tercera plaza del Oeste con un balance de 41-25. KD contó con el apoyo de un Amen Thompson de 23 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias en una noche en la que el turco Alperen Sengun estuvo ausente.

Si los Rockets pelean en lo más alto del Oeste, sus vecinos texanos de los Mavericks siguen con su temporada de sufrimiento, tras ser arrollados 138-105 en casa por los Cleveland Cavaliers.

Los Mavs, que habían cortado una racha de ocho derrotas consecutivas con un triunfo contra los Grizzlies, volvieron a las andadas en casa y ya no tienen ambiciones de postemporada. Los Cavs se pasearon en Dallas con 29 puntos de Evan Mobley, 24 de Donovan Mitchell y 17 de James Harden y son cuartos en el Este (41-26).

Los Pistons lideran el Este

Esa Conferencia está liderada por los Detroit Pistons, que cogieron aire y sumaron su tercera victoria consecutiva para reforzar su liderato en el Este de la NBA tras ganar por 126-110 a unos Grizzlies repletos de bajas, entre ellas la del canario Aldama.

Jalen Duren dirigió la victoria de los Pistons con un doble doble de 30 puntos y 13 rebotes y lideró a un grupo de 7 jugadores de Detroit con dobles dígitos en anotación. Los Pistons mandan en el Este con un balance de 48-18, por delante de unos Celtics (43-23) que perdieron 3 de sus anteriores 5 partidos.

Fue un alivio para Detroit, que tras dominar la temporada había tenido un bajón pagado con cuatro derrotas seguidas. Boston lo aprovechó para presionarles en lo más alto del Este. 22 rebotes para Mitchell Robinson

Detrás de Detroit y Boston están los New York Knicks, que se impusieron a los Indiana Pacers (101-92) en la reedición de las finales de conferencia del año pasado.

Jalen Brunson dirigió a los neoyorquinos con 29 puntos, OG Anunoby aportó 15 y Mitchell Robinson dominó en la pintura con hasta 22 rebotes.

Entre los demás resultados de la noche, los Toronto Raptors ganaron 122-115 a los Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers aceleraron hacia el ‘play-in’ con un 124-114 a los Utah Jazz. EFE