DeChambeau se impone al novato Lee en el desempate en Singapur

DeChambeau, de 32 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, sumó su cuarto triunfo desde que compite en la liga saudí de golf, donde es el jugador más emblemático junto con el español Jon Rahm, quien finalizó quinto y no pudo repetir su éxito de hace una semana en Hong Kong.

La última ronda en el Sentosa Golf Club del país asiático estuvo condicionada por la lluvia, que obligó a hacer varios parones y a que los jugadores de cabeza tuvieran que desplegar los paraguas en los últimos dos hoyos, cuando la organización optó por no volver a detener el juego.

DeChambeau y Lee consiguieron finalizar la ronda en cabeza con -14 después de que el chileno Joaquín Niemann se hundiera en el segundo tramo del recorrido y desperdiciara tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores.

En el hoyo definitivo, el californiano envió la bola al agua en la salida, con lo que concedió una clara ventaja al jugador de origen surcoreano, de 35 años, para estrenar su palmarés en LIV y convertirse en el primer 'wild card' en conquistar un torneo.

Lee, quien se convirtió en 2007 en el segundo jugador más joven en participar en el Abierto de Estados Unidos con 16 años, no aprovechó el error de su contrincante y falló dos ‘putts’ sencillos, el último a menos de un metro del hoyo, para entregarle la victoria y el cheque de cuatro millones de dólares que lleva aparejada.

La última ronda empezó con Niemann y el inglés Lee Westwood como líderes empatados, con un golpe sobre DeChambeau y Lee.

El chileno comenzó muy sólido y con cuatro 'birdies' en los primeros siete hoyos pareció tener encarrilada su victoria después de un flojo comienzo de curso.

Sin embargo, las interrupciones del juego no le sentaron bien y se hundió en la segunda parte del recorrido con tres 'bogeys' que le impidieron volver a saborear un título en LIV después del que logró en Reino Unido a finales del pasado mes de julio, uno de los cinco que obtuvo durante la temporada.

Westwood, uno de los viejos ‘rockeros’ del circuito con 52 años y quien llegó a desbancar como número uno del ránking mundial a Tiger Woods en 2010, también estuvo en la pugna hasta el final, pero se conformó con el tercer puesto, con -12, con un golpe de diferencia sobre Niemann, cuarto.

Rahm, líder de la general de LIV, fue otro de los que peleó el título durante la primera parte de la última ronda, pero un doble ‘bogey’ en el hoyo 15 enterró sus opciones de repetir la victoria en una prueba, algo que no conseguía desde enero de 2023.

El colombiano Sebastián Muñoz finalizó con -5, en decimoséptima posición, y el mexicano Carlos Ortiz con -4, los mismos que el español David Puig.

Por equipos, el mejor fue 4Aces, que capitanea el estadounidense Dustin Johnson y que completan su compatriota Anthony Kim y los belgas Thomas Detry y Thomas Pieters.