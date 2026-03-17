Delcy Rodríguez le desea éxito a Venezuela en la final contra EE.UU. del Clásico Mundial

"A los equipos les deseo lo mejor, pero al equipo de Venezuela junto a ustedes les decimos: arriba Venezuela, que gane Venezuela", expresó Rodríguez en un acto desde una escuela en Caracas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto, consideró que toda Venezuela tiene hoy una cita "muy importante" con el béisbol, ya que es la primera vez que el país suramericano se clasifica a la final de un Clásico Mundial.

"Vamos a ligar a Venezuela. Vamos, vamos, Venezuela", reiteró la presidenta encargada, quien ocupa el cargo luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas.

Venezuela venció por 4-2 a Italia en la semifinal del lunes y disputará el título del certamen contra Estados Unidos este martes en el mismo estadio, el LoanDepot Park de Miami, donde superó a la novena europea.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

El diputado opositor Henrique Capriles sostuvo que el equipo jugó frente a Italia "con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol" la identidad de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el "estado 51".