Las Leonas con Alemania, USA y Escocia; Países Bajos, N.Zelanda y Japón rivales masculinos

La Federación Internacional de Hockey (FIH) celebró este martes el sorteo de los grupos de la competición en el estadio Wagener de Amsterdam, que será una de las sedes del torneo junto al Belfius Hockey Arena en la localidad belga de Wavre, del 15 al 30 de agosto próximos, y mañana miércoles hará público el calendario del torneo.

Argentina, subcampeona femenina en la última edición mundialista jugada en Terrassa (España) en 2022 y clasificada para el Mundial a través de la Pro Liga, quedó encuadrada en el grupo B y jugará sus partidos en Bélgica frente a Alemania, que logró el billete de igual forma, Estados Unidos, que lo hizo como campeón de la Copa Panamericana, y Escocia, que proviene de los últimos clasificatorios.

En el palmarés de los Mundiales "Las Leonas" figuran en segundo lugar, detrás de Países Bajos, claro dominador con nueve oros -los tres últimos consecutivos-, cuatro platas y un broce, frente a los dos títulos conquistados por Argentina, en Perth 2002 y en Rosario 2010, más sus cuatro platas y tres bronces.

"Las Diablas" de Chile participarán por segunda vez en el Mundial tras debutar en el de hace cuatro años, como campeonas del torneo clasificatorio jugado recientemente en Santiago, tras derrotar en la final a la selección de Australia.

Jugarán sus encuentros en Amsterdam y formarán parte del grupo A, junto a Países Bajos, anfitrión y defensor del título; Australia, que fue bronce hace cuatro años, y Japón, que consiguió una de las últimas plazas.

El grupo C contará con las anfitrionas de Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda y el D con China, Inglaterra, India y Sudáfrica.

En el cuadro masculino, "Los Leones", clasificados como campeones continentales, estarán en el grupo A con Países Bajos, también anfitrión y bronce en el Mundial de 2023 jugado en India, Nueva Zelanda y Japón. Los oceánicos ganaron la plaza a través de su campeonato continental y los japoneses en uno de los clasificatorios recientes.

En el grupo B coincidirán Bélgica, plata en la edición anterior, Alemania, último campeón del mundo, Francia y Malasia; en el C España y Australia, ambas selecciones clasificadas directamente a través de las dos últimas ediciones de la Pro Liga, junto a Nueva Zelanda, e Irlanda.

Completarán la competición los equipos del grupo D: Inglaterra, India, Pakistán y Gales, que participará en el Mundial por primera vez.