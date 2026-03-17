México ve “factible” recibir partidos de Irán del Mundial de Fútbol ante guerra con EE.UU.

“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que la Federación de Fútbol de Irán iniciara negociaciones para trasladar a territorio mexicano los partidos del grupo G del torneo, debido a problemas con la emisión de visas y el apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con la embajada iraní en México, las autoridades deportivas de ese país han solicitado la intervención de la FIFA para garantizar su participación en la Copa del Mundo, proponiendo a México como sede alternativa.

Sheinbaum subrayó que la decisión final dependerá del organismo rector del fútbol internacional.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, afirmó.

La posibilidad surge en medio de tensiones políticas y de seguridad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarase recientemente que la selección iraní es “bienvenida” al Mundial, pero sugirió que no participe “por su propia seguridad”, tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, autoridades iraníes han advertido que no existen condiciones para competir en Estados Unidos, tras la escalada militar en la región y las restricciones administrativas que, según denuncian, enfrenta su selección.

Irán forma parte del grupo G del Mundial 2026 junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y tiene programados sus encuentros iniciales en ciudades estadounidenses como Inglewood (California) y Seattle (Washington).

México será uno de los países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA.