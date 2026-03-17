Seleccionador de fútbol de Venezuela celebra pase de su país a final del Clásico Mundial

En una rueda de prensa, Vizcarrondo afirmó que la selección de béisbol venezolana es "una fuente de inspiración" para quienes hacen deporte y para todo el país.

"Entendimos que, a través del resultado que está generando, el talento en el deporte lo tenemos, independientemente de la disciplina que sea. Yo como un hincha más cruzando los dedos y poniendo todas mis energías en que podamos llevarnos ese campeonato mundial", subrayó.

Venezuela venció por 4-2 a Italia en la semifinal del lunes y disputará el título del certamen contra Estados Unidos este martes en el mismo estadio LoanDepot Park de Miami donde superó a la novena europea.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

El diputado opositor Henrique Capriles sostuvo que el equipo jugó frente a Italia "con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol" la identidad de Venezuela.

Poco después del triunfo de los nacionales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que los integrantes de la selección serán recibidos como campeones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el "estado 51".