Philipsen gana la Nokere Koerse tras un esprint agónico

Philipsen (Mol, 28 años) apareció en el último momento después de que el pelotón anulara una escapa individual a 50 metros de meta, para firmar su primera victoria en la Nokere Koerse, mostrando así un estado de forma elevado para la Milán San Remo del sábado.

El tiempo del vencedor fue de 4h.15.18, a una media de 43,8 km/hora. Superó por velocidad a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull Bora) y al colombiano Sebastián Molan (UAE), segundo y tercero respectivamente. Fue su estreno en la temporada y la victoria 58 en su palmarés.

La escapada del día tuvo a sus rebeldes de turno. Se animaron Taminiaux, Harteels, Christian y Killy, que rodaron con más ilusión que opciones la mayor parte del recorrido. A 50 de meta aún contaban con 2 minutos de adelanto, pero el pelotón activo la operación caza.

A falta de poco más de 30 kilómetros se disolvió la aventura y comenzaba la fase decisiva por el triunfo. Por el camino se produjeron caídas, como la que le costó la retirada al alemán Pascal Ackermann, uno de los favoritos para la llegada al esprint.

Esperaba una llegada peculiar, en subida, adoquinada, al 4 por ciento, después de haber superado 27 sectores de "pavé" y 12 cotas. Hasta llegar a ese escenario en Waregemsestraat (0,7 km), se sucedieron los movimientos a cargo de todos aquellos no interesados en jugarse la gloria por velocidad.

El antídoto es el ataque lejano, por sorpresa, pero claro, los equipo de los esprinters en la aproximación a Nokere no regalaron opciones. El Alpecin de Philipsen, el Red Bull de Meeus, el Soudal de Dainese y el UAE de Morgado y Sebastián Molano movieron sus efectivos para neutralizar al belga Alec Segaert (Bahrain), quien atacó en la Cota de Huisepontweg logrando una brecha de 20 segundos a 10 de meta.

Los perseguidores se miraron más de la cuenta, nadie quería liderar la caza y el triple campeón de Europa sub'23 de crono y doble subcampeón mundial de la categoría se dispuso a dar la sorpresa. Ambición contra conformismo y exceso de confianza.

Segaert se puso en modo crono sobre su bicicleta, cabeza en el manillar y a rodar. A 6 de meta tenía 32 segundos de adelanto. Los perseguidores no se entendían, algunos hacías aspavientos, invitaciones al relevo, pero no había reacción inmediata.

Los adoquines pusieron en apuros a Sigaert, empezó a ver la distancia reducida, y restaba la entrada a Nokere con la temible recta de llegada. Entró bajo la pancarta de último km con 20 segundos. Emoción e intriga ante una posible hazaña del joven de Roeselare.

El pelotón entró en estampida. Los más rápidos saltaron a la desesperada y echaron abajo el suelo de Sigaert. Al final se impuso la lógica, el favorito.

Philipsen sucede en el palmarés a su compatriota Nils Eekhoff, ganador en 2025.