Ángel Gini se consagra campeón nacional de judo

Con una destacada actuación, Gini se subió a lo más alto del podio, dando un paso importante en su preparación de cara a los principales compromisos internacionales del calendario.

Como parte de su planificación, a finales de este mes viajará a Brasil para realizar un campamento de entrenamiento que le permita llegar en óptimas condiciones al Campeonato Panamericano, que se desarrollará próximamente en Panamá.

Para esta temporada, el objetivo está claramente definido: alcanzar la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Odesur (del 12 al 26 de setiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina) y, una vez en competencia, luchar por una medalla que consolide su crecimiento en el ámbito internacional.