Bryson DeChambeau, campeón en Sudáfrica tras ganar el desempate a Rahm

Fue una jornada muy competitiva de golf la disputada este domingo en los campos de Steyn City, en la que Rahm tan solo concedió un bogey, pero terminó cediendo en la ronda de 'playoff' de nuevo, ya que, de los cuatro últimos que disputó, no ganó ninguno de ellos.

El tercer clasificado fue el mexicano Abraham Ancer con -23 bajo par, a tan solo 3 golpes.

En cuanto al resto de españoles, David Puig comenzó con buen ritmo, pero un bogey en el hoyo 11 le rompió la racha y terminó sexto, a cuatro golpes de Bryson.

Los que cerraron el campeonato fueron José Ballester, duodécimo; Sergio García, decimoséptimo; y Luis Masaveu, vigésimo cuarto.

La cita repartió 30 millones de euros, con cuatro para el ganador DeChambeau y dos y medio para Rahm.

Tras el quinto puesto en el LIV Golf de Singapur, Jon Rahm cosecha así un segundo puesto a la espera de su próxima cita competitiva.