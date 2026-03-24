Miércoles, 25 de marzo de 2026

Barcelona. A lo largo de 159,5 kilómetros, entre Vila-Seca y Mont Roig del Camp, en la provincia de Tarragona, el ciclista francés del equipo Ineos Grenadiers Dorian Godon defiende este miércoles el maillot de líder de la 105ª edición de la Volta a Cataluña.

- Previa del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (INFOGRAFÍA)

- Washington. Comienza la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, que se extenderá hasta el 27 de septiembre.(Foto)

- Volta a Cataluña (hasta 29)(FOTO). Tercera etapa entre Mont-roig del Cam y Vila-Seca, en la provincia de Tarragona, con un recorrrido de 159,4 kilómetros.

- Finales de la Copa del Mundo, en Lillehammer (Noruega). Gigante femenino (08.30 y 11.30 GMT) y eslalon masculino (9.30 y 12.30 GMT).

- Previas de los amistosos Brasil-Francia, Croacia-Colombia y Chile-Cabo Verde

- Previa general de la repesca mundialista de la zona europea

- Previas del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Campeonatos del Mundo, en Praga (hasta 28)(FOTO). Programas cortos femenino y parejas

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes