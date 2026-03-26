Fils salva cuatro match point y avanza

Arthur Fils, #31 del mundo, ganó por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6) a Tommy Paul, #23 del ránking, después de 2 horas y 49 minutos de partido.

Lea más: Sabalenka contra Rybakina en semifinales

El francés llegó a ir perdiendo 6-2 en el desempate del tercer set pero ganó los últimos seis puntos para llevarse la victoria.

La igualdad fue máxima en todo el encuentro, en el que Fils se llevó 115 puntos por 114 para Paul. Ninguno de los tenistas consiguió romper a su rival en el encuentro, aunque Paul dispuso de seis oportunidades de quiebre -4 de ellas en el último set-, por 1 de Fils -también en la tercera manga-. Fils registró un 76 % de puntos ganados al servicio, por un 78 % de su rival.

El francés volvió el pasado febrero al circuito tras medio año alejado de las pistas por una lesión en la espalda que sufrió durante el último Roland Garros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque volvió para el Masters 1000 de Toronto, acabó dando por terminada la temporada de manera prematura. Este mes alcanzó los cuartos de final en Indian Wells, y en semifinales de Miami se enfrentará al checo Jiri Lehecka (#22), quien eliminó en cuartos al español Martín Landaluce. EFE