Nutrida jornada y desarrollo integral en la carrera de Ciencias del Deporte

Los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias del Deporte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nihon Gakko-UNG (sede central) desplegaron diversas actividades deportivas con pelotas, en el marco de la materia Perfiles Deportivos.

Con la orientación del profesor Mag. Édgar Delvalle, los alumnos llevaron en práctica las habilidades técnicas, trabajo en equipo, coordinación y estrategias de juego, fortaleciendo así su formación profesional y su compromiso con el deporte.

Estas actividades no solo promueven el desarrollo físico, sino también valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la cooperación.

Todos los emprendimientos que conllevan mejorar la formación de cada uno de los estudiantes de esta casa de estudios se llevan a cabo bajo la dirección del doctor Dionisio Ortega (director general), doctora Hermenegilda Alvarenga de Ortega (directora Pedagógica) y el profesor Rubén Zacarías, coordinador deportivo.

De esta manera, el Nihon Gakko busca compartir momentos de alegría y motivación con la comunidad estudiantil tratando de mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia.