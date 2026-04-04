Polideportivo
04 de abril de 2026 - 19:14

Los Angeles Lakers golpeados por las lesiones de Doncic y Reaves antes de los playoffs

Dos piezas fundamentales en el esquema de Los Angeles Lakers, Luka Doncic y Austin Reaves quedan fuera por lesión a solo días de los Play-off de la NBA.
Dos piezas fundamentales en el esquema de Los Angeles Lakers, Luka Doncic y Austin Reaves quedan fuera por lesión a solo días de los Play-off de la NBA.

Los Angeles Lakers afrontan un duro golpe a solo días del inicio de los playoffs de la NBA. El base Austin Reaves ha sido diagnosticado con una lesión de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo, por lo que estará de baja entre cuatro y seis semanas, perdiéndose lo que resta de la temporada regular.

Por ABC Color

“Reaves se suma a la superestrella Luka Doncic, que estará de baja como mínimo el resto de la temporada regular de la NBA por la lesión muscular que sufrió la noche del jueves”, informaron los Lakers.

La dolencia de Doncic, figura clave para las aspiraciones del equipo, es un desgarro de grado 2 en el tendón del isquiotibial izquierdo y compromete también su participación en los playoffs que comienzan el 18 de abril.

Según ESPN, el estatus de Doncic para las eliminatorias sigue siendo “incierto”, mientras que los Lakers deberán afrontar los últimos cinco partidos de la temporada regular sin sus máximos anotadores. Esta serie de lesiones pone en riesgo las expectativas del equipo en la postemporada y genera preocupación entre los aficionados y analistas.

El equipo ahora se enfrenta al desafío de recomponerse rápidamente y buscar alternativas para mantenerse competitivo en la recta final de la temporada.