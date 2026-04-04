Los Angeles Lakers golpeados por las lesiones de Doncic y Reaves antes de los playoffs

“Reaves se suma a la superestrella Luka Doncic, que estará de baja como mínimo el resto de la temporada regular de la NBA por la lesión muscular que sufrió la noche del jueves”, informaron los Lakers.

La dolencia de Doncic, figura clave para las aspiraciones del equipo, es un desgarro de grado 2 en el tendón del isquiotibial izquierdo y compromete también su participación en los playoffs que comienzan el 18 de abril.

Según ESPN, el estatus de Doncic para las eliminatorias sigue siendo “incierto”, mientras que los Lakers deberán afrontar los últimos cinco partidos de la temporada regular sin sus máximos anotadores. Esta serie de lesiones pone en riesgo las expectativas del equipo en la postemporada y genera preocupación entre los aficionados y analistas.

El equipo ahora se enfrenta al desafío de recomponerse rápidamente y buscar alternativas para mantenerse competitivo en la recta final de la temporada.