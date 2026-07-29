Los cuatro departamentos que están en zona de tormentas esta noche

Para este miércoles aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche.

La zona de cobertura corresponde al centro, norte y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados

De momento, el último aviso de meteorología alcanza a estos departamentos:

Sur de San Pedro Centro y este de Caaguazú Alto Paraná Centro y norte de Amambay

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