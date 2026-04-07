Seixas: "Ha sido uno de esos días que no sabes lo que haces"

"Diría que ese era el plan, quizás fue un poco ambicioso atacar tan pronto, tal vez ataqué antes de lo que quería, pero lo sentí así y lo hice. Después de dos o tres minutos me arrepentí, pero claro, no tenía otra opción, así que seguí adelante hasta el final", dijo Seixas en meta.

El diseño de la etapa incluía un ataque en solitario o dentro de un grupo, pero el joven talento francés se aprovechó del trabajo de su equipo para atacar a fondo.

"El plan era irme solo si podía, o con algunos rivales. Mis piernas respondieron de maravilla; además el trabajo en equipo fue excelente. Todos mis compañeros trabajaron muchísimo hoy, empujando al frente y trabajando todo el día; simplemente me dieron una fuerza extra", detalló el corredor de 19 años.

Seixas, quien rebajó en dos minutos el récord anterior de Fabio Aru en San Miguel de Aralar en la Vuelta a España 2014, se mostró sincero sobre su estragia.

"Fue uno de esos días en los que no sabes cómo lo haces", admitió.

A pesar de los 2 minutos de ventaja sobre sus inmediatos rivales en la general, Seixas aún no se considera ganador de la Itzulia.

"La competición aún no está decidida, nunca se acaba hasta el último día, pero ahora sé que tengo el nivel para ganar aquí, tengo la ventaja y ahora vamos a aprovecharla", concluyó el ciclista de Lyon.