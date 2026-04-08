Polideportivo
08 de abril de 2026 - 09:15

El BM Nava renueva al extremo chileno Francisco ‘Pancho’ Ahumada hasta 2027

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Segovia (spaña), 8 abr (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava ha anunciado este miércoles la renovación hasta 2027 del extremo chileno Francisco 'Pancho' Ahumada, que llegó al equipo español en junio de 2023 procedente del SSV Bozen italiano.

Por EFE

Ahumada se hizo con el puesto tras convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo en las pasadas campañas (en este momento se encuentra el 12º de la clasificación), al destacar por su velocidad y capacidad de gol, tanto desde el extremo como desde los siete metros.

Sin embargo, la trayectoria de este extremo derecho se vio frenada por una lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano en agosto de 2025, lo que le ha mantenido varios meses apartado de las pistas.

Ya recuperado, el internacional chileno ha vuelto a tener minutos en el equipo y el club ha apostado por prolongar su vinculación que se mantendrá hasta 2027.