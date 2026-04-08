La cita de Doha de la Liga de Diamante, pospuesta hasta el 19 de junio

"La Liga de Diamante ha estado monitorizando la situación en Doha, trabajando en estrecha coordinación con los organizadores de la reunión, las autoridades cataríes y otros grupos de interés", explicó la organización en un comunicado.

La guerra Estados Unidos e Irán comenzó el pasado 28 de febrero, cuando el país norteamericano llevó a cabo una serie de bombardeos aéreos sobre el territorio iraní y asesinó a Alí Jamenei, líder supremo, a lo que la república islámica respondió con ataques a las bases militares estadounidenses en la zona.

En la madrugada de este miércoles, ambas partes acordaron un alto el fuego de dos semanas, a través de la mediación de Pakistán, con el objetivo de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra. Israel, aliado de Estados Unidos, en cambio, continuó con el bombardeo de zonas de Líbano.

"En interés de la seguridad de los atletas y los espectadores, se ha decidido posponer la reunión. Si las condiciones lo permiten, será celebrada el 19 de junio", añadió la Liga de Diamante.

Además, la organización de la Liga de Diamante anunció un cambio en la sede, motivado por el previsible aumento de las temperaturas entre abril y junio. Estaba previsto que el recinto fuera el Qatar Sports Club, mientras que finalmente será el Khalifa International Stadium, mejor acondicionado para el calor extremo.

Ahora, la temporada de la Liga de Diamante se estrenará el 16 de mayo en Shanghái. La cita de Doha será la octava del curso.

"La Liga de Diamante continuará monitorizando los hechos en Oriente Medio en las próximas semanas. Los organizadores de las reuniones continúan comprometidos a proporcionar los niveles más altos de competición segura para los atletas, los medios de comunicación y los espectadores", concluyó la organización.